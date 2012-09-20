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货币新闻 | 2012年 9月 20日 星期四 17:15 BJT

〔台湾央行〕维持利率不变,QE3或带动全球通膨预期及国际短期资本流入

路透台北9月20日电---台湾央行周四公布第三季理监事会议决议维持利率不变,符合市场预期,且为去年9月来第五度维持重贴现率在1.875%不变.

台湾央行并表示,美国QE3(第三轮量化宽松)可能带动全球通膨预期与国际短期资本流入;原油与谷物价格走高,国内通膨压力上升;新兴经济体应善用总体经济与审慎政策的组合,因应国际资本涌入.

台湾央行在声明中称,出口持续衰退影响民间投资与消费,惟下半年可望略改善.市场资金足以支应流动性,超额准备维持适中水准.

针对房价居高不下,央行总裁彭淮南称,"房市健全不能只靠货币政策."

根据路透此前访查16家金融机构,所有金融机构一致认为台湾央行今日将决议利率维持不变.[ID:nST0553663](完)

--记者 高洁如; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯/张喜良

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