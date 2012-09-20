〔表格〕台股外资及陆资买超21.93亿台币,连10日买超

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透台北9月20日电---台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股买超21.93亿台币,为连续第10日买超,累积买超金额508.22亿;上日为买超71.55亿.
三大法人今日合计买超10.41亿台币,上交易日修正后为买超70.90亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
9/20 +21.93 -7.19 -4.33 +10.41
9/19 +71.55 +6.24r -6.89r +70.90r
9/18 +24.90 +8.89r -4.61r +29.17r
9/17 +27.90r -3.34r +4.44r +29.00r
9/14 +157.66 +25.58r +6.93r +190.17r
9/13 +50.76 +4.10 +4.25r +59.11r
9/12 +29.80 +15.04r +7.08r +51.92r
9/11 +5.75r -1.32 +0.28r +4.70r
9/10 +32.46r +6.29 +6.97r +45.72r
9/ 7 +85.51 +11.00 +5.10r +101.60r
9/ 6 -37.50 -8.51 -7.00r -53.01r
9/ 5 -89.79r +1.55r -7.00r -95.24r
9/ 4 -12.78 +1.51r -1.20r -12.47r
9/ 3 -4.36r +9.51r +5.89r +11.05r
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本月累计 +363.79 +69.34 +9.90 +443.04
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
8月 +920.97r -8.90r +54.84r +966.91r
7月 -470.26r +35.58r +94.04r -340.64r
6月 -262.16 +41.68r +26.93r -193.54r
5月 -1,128.25 -15.90 +6.81r -1,137.33r
4月 -312.18 -59.42 -16.05r -387.66r
3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r
2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
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--记者 林妙容; 审校 张喜良
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000