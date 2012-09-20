〔台湾汇市〕台币/美元随非美货币收低,央行会议声明或让台币陷入盘整

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
* 午后台币随非美货币走低
* 台湾央行称关注短期资本流入及通膨
* 台币或将陷入盘整
* 估明日交易区间仍在29.25-29.5
路透台北9月20日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘贬值1.03角.受欧元为主的非美币别走势影响,台币午后随国际盘走弱,美元回补增多,惟摆荡幅度不大.不过央行于尾盘大举买入美元,强势将台币贬值幅度扩大至1角以上,加上央行声明称关注短期资本流入,市场估短期台币走势将稳中偏弱.
汇银人士指出,午后欧洲开盘后欧元明显走跌,令海外远期外汇及现货市场同步看贬台币,一反早盘台币持稳的态势.但近收盘时分欧元持稳,无奈央行干预力道加大,同时于台北及元太两家经纪公司干预作价,令尾盘台币贬幅明显扩大.
台湾央行稍早做出维持重贴现率不变的决议.交易员认为央行声明透露对国外资本流入及通膨压力上升的忧心,或令台币走势陷入进退两难的局面,初步估明日主要交投区间仍将落于29.25-29.5之间.
"(央行声明)没有太多的意外,短期降息和升息都不太可能,台币可能就卡在这边."一外资银行交易主管说.
由于此前美国推出第三轮宽松政策(QE3),引发一波外资汇入推升台币,台湾央行在稍早发出的新闻稿中称,美国QE3可能带动全球通膨预期与国际短期资本流入,新兴经济体应善用总体经济与审慎政策的组合,因应国际资本涌入.央行并指汇率过度波动与失序时,将维持外汇市场秩序.[ID:nST0555271]
外汇交易员指出,今日场上外资机构回补美元力道加大,但担忧台币升值的出口商仍陆陆续续抛汇,限制台币贬值幅度.
海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面,美元/台币午后同受欧元走弱的影响,一周及一个月期由折价回到平盘附近,美元回补力道虽有增强,但空头部位看来仍多,短期仍将随非美货币波动.
台湾股市.TWII今日收跌0.7%报7,727.55点;台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股买超21.93亿台币,为连续第10日买超,累积买超金额508.22亿.[ID:nST0555321]
新兴亚洲货币周四多数下跌,因日本央行刺激政策带动的支撑消退,且对于部分货币可能面临干预阻升的审慎气氛升高.数据显示中国制造业表现依旧低迷,亦打击信心.[EMRG/SGCN]
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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.508 29.405 29.260-29.510 29.430 7.27 6.72
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.369 29.338 29.315-29.450 29.362 3.64 3.57
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.005/0.005 -0.020/-0.010
美元/台币六个月期 -0.155/-0.135 -0.175/-0.155
----------------------------------------------------------------------------(完)
--记者 林妙容; 审校 张喜良
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000