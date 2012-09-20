版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 17:32 BJT

〔台湾汇市〕台币/美元随非美货币收低,央行会议声明或让台币陷入盘整

* 午后台币随非美货币走低

* 台湾央行称关注短期资本流入及通膨

* 台币或将陷入盘整

* 估明日交易区间仍在29.25-29.5

路透台北9月20日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘贬值1.03角.受欧元为主的非美币别走势影响,台币午后随国际盘走弱,美元回补增多,惟摆荡幅度不大.不过央行于尾盘大举买入美元,强势将台币贬值幅度扩大至1角以上,加上央行声明称关注短期资本流入,市场估短期台币走势将稳中偏弱.

汇银人士指出,午后欧洲开盘后欧元明显走跌,令海外远期外汇及现货市场同步看贬台币,一反早盘台币持稳的态势.但近收盘时分欧元持稳,无奈央行干预力道加大,同时于台北及元太两家经纪公司干预作价,令尾盘台币贬幅明显扩大.

台湾央行稍早做出维持重贴现率不变的决议.交易员认为央行声明透露对国外资本流入及通膨压力上升的忧心,或令台币走势陷入进退两难的局面,初步估明日主要交投区间仍将落于29.25-29.5之间.

"(央行声明)没有太多的意外,短期降息和升息都不太可能,台币可能就卡在这边."一外资银行交易主管说.

由于此前美国推出第三轮宽松政策(QE3),引发一波外资汇入推升台币,台湾央行在稍早发出的新闻稿中称,美国QE3可能带动全球通膨预期与国际短期资本流入,新兴经济体应善用总体经济与审慎政策的组合,因应国际资本涌入.央行并指汇率过度波动与失序时,将维持外汇市场秩序.[ID:nST0555271]

外汇交易员指出,今日场上外资机构回补美元力道加大,但担忧台币升值的出口商仍陆陆续续抛汇,限制台币贬值幅度.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面,美元/台币午后同受欧元走弱的影响,一周及一个月期由折价回到平盘附近,美元回补力道虽有增强,但空头部位看来仍多,短期仍将随非美货币波动.

台湾股市.TWII今日收跌0.7%报7,727.55点;台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股买超21.93亿台币,为连续第10日买超,累积买超金额508.22亿.[ID:nST0555321]

新兴亚洲货币周四多数下跌,因日本央行刺激政策带动的支撑消退,且对于部分货币可能面临干预阻升的审慎气氛升高.数据显示中国制造业表现依旧低迷,亦打击信心.[EMRG/SGCN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

----------------------------------------------------------------------------

16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.508 29.405 29.260-29.510 29.430 7.27 6.72

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.369 29.338 29.315-29.450 29.362 3.64 3.57

COSMOS1

----------------------------------------------------------------------------

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.005/0.005 -0.020/-0.010

美元/台币六个月期 -0.155/-0.135 -0.175/-0.155

----------------------------------------------------------------------------(完)

--记者 林妙容; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐