修正:《光伏产业分析》中国太阳能面板存货堆积如山,业者坐困愁城

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记者 Swetha Gopinath/Thyagaraju Adinarayan 编译 张明钧/田建华

路透9月19日电---距离上海不远的江苏省,天合光能(Trina Solar)(TSL.N)工厂里的太阳能面板存货堆积如山,价值迅速流失.

多位分析师表示,天合光能、尚德电力(Suntech Power)STP.N及英利绿色能源控股(Yingli Green Energy Holding)(YGE.N)等中国光伏业者手中持有的存货约5千兆瓦(gigawatt,GW),几乎是全球年度需求的六分之一.

根据第二季平均每片面板售价0.87美元来计算,这些存货的估值约为45亿美元,但供给过剩导致价格快速下跌.

这些公司在美国面临高额的反倾销税,恐怕在最大的欧洲市场也会面临额外税赋,它们所剩选项已然无多,恐怕得在中国市场低价卖出过剩存货.

"在欧洲展开反倾销调查的情形下,中国企业目前正避免向欧陆出货,"企业资讯供应商IHS Inc分析师Stefan de Haan表示.

"这将导致存货在未来数周继续增加."

公司已经开始减产,但还有漫漫长路要走.中国光伏企业每年的太阳能面板产能为50 GW,远高于全球需求的30 GW.

浏览太阳能面板库存状况图表,请点选:(r.reuters.com/heg72t)

汤森路透StarMine数据显示,多位分析师已经看到这个现象,并已经调高英利、尚德、天合及晶澳太阳能(JA Solar Holdings)(JASO.O)的亏损预估.

根据IHS,中国市场上的太阳能面板价格已经处于最低水准,可能还会进一步跌至每瓦0.58美元.IHS称预期美国、加拿大、墨西哥等地太阳能面板将为每瓦0.69美元.

**欧洲阴霾**

中国2011年向欧盟销售约210亿欧元(274.2亿美元)的太阳能面板和相关组件,约相当于中国太阳能产业出口总值的60%.

在欧洲各市场调降补助之际,中国业者大举提高产能,导致全球供给过剩,之后监管问题接踵而至.

汤森路透数据显示,中国企业太阳能面板存货周转天期约110天,是全球均值42天的近三倍.

以Solarworld AGSWVG.DE为首的欧洲光伏业者指控中国生产商低价倾销太阳能面板,引起欧洲监管当局调查.

中国企业已经否认指控,但是为了以防万一,将损失减到最低,一些企业已经开始减产.全球最大的太阳能板制造商--尚德电力周一表示,太阳能电池产能将削减四分之一.

而天合光能公司人士Thomas Young称,为处理多余库存,公司也已减产并提高在中国的销售,同时寻求新市场.

**需要进一步减产**

GTM Research的分析师Shyam Mehta称,若要达到供需平衡,中国需要减产15 GW左右.

Sustainable资产管理公司的资深投资组合经理Thiemo Lang称,"由于这个行业持续出现价格压力,价格在当前水准企稳的希望渺茫,因此最佳策略仍然是尽可能压低库存."

他还表示,因长期供过于求以及监管的不确定性,太阳能板和电池企业当前能提供的价值很低.Thiemo Lang管理一支规模9亿美元,投资清洁能源资产的基金.

供过于求已让价格崩跌,太阳能板每瓦价格在2008年最高达到4.20美元,过去四年内已暴跌80%.

多数中国企业在第二季减记库存,股价也在过去一年跌去约四分之三.

随着通往欧洲和美国的大门关闭,中国企业不得不转向内销,但是国内市场需要大规模扩张才能消化这些产量.

Mehta表示,预计下半年中国太阳能产品消费会从上半年的2 GW增加到3.5 GW.

中国上个月宣布将2015年太阳能装机目标上调40%至约21 GW,为一年多来第三次上调,但是现在就必需能把产品卖掉.

Lang说道,"中国企业会很乐意在本国出售产品,但看来今年中国整体市场不会超过4 GW,而且定价也会很差."(完)