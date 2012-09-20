修正:《光伏产业分析》中国太阳能面板存货堆积如山,业者坐困愁城

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
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记者 Swetha Gopinath/Thyagaraju Adinarayan 编译 张明钧/田建华
路透9月19日电---距离上海不远的江苏省,天合光能(Trina Solar)(TSL.N)工厂里的太阳能面板存货堆积如山,价值迅速流失.
多位分析师表示,天合光能、尚德电力(Suntech Power)STP.N及英利绿色能源控股(Yingli Green Energy Holding)(YGE.N)等中国光伏业者手中持有的存货约5千兆瓦(gigawatt,GW),几乎是全球年度需求的六分之一.
根据第二季平均每片面板售价0.87美元来计算,这些存货的估值约为45亿美元,但供给过剩导致价格快速下跌.
这些公司在美国面临高额的反倾销税,恐怕在最大的欧洲市场也会面临额外税赋,它们所剩选项已然无多,恐怕得在中国市场低价卖出过剩存货.
"在欧洲展开反倾销调查的情形下,中国企业目前正避免向欧陆出货,"企业资讯供应商IHS Inc分析师Stefan de Haan表示.
"这将导致存货在未来数周继续增加."
公司已经开始减产,但还有漫漫长路要走.中国光伏企业每年的太阳能面板产能为50 GW,远高于全球需求的30 GW.
浏览太阳能面板库存状况图表,请点选:(r.reuters.com/heg72t)
汤森路透StarMine数据显示,多位分析师已经看到这个现象,并已经调高英利、尚德、天合及晶澳太阳能(JA Solar Holdings)(JASO.O)的亏损预估.
根据IHS,中国市场上的太阳能面板价格已经处于最低水准,可能还会进一步跌至每瓦0.58美元.IHS称预期美国、加拿大、墨西哥等地太阳能面板将为每瓦0.69美元.
**欧洲阴霾**
中国2011年向欧盟销售约210亿欧元(274.2亿美元)的太阳能面板和相关组件,约相当于中国太阳能产业出口总值的60%.
在欧洲各市场调降补助之际,中国业者大举提高产能,导致全球供给过剩,之后监管问题接踵而至.
汤森路透数据显示,中国企业太阳能面板存货周转天期约110天,是全球均值42天的近三倍.
以Solarworld AGSWVG.DE为首的欧洲光伏业者指控中国生产商低价倾销太阳能面板,引起欧洲监管当局调查.
中国企业已经否认指控,但是为了以防万一,将损失减到最低,一些企业已经开始减产.全球最大的太阳能板制造商--尚德电力周一表示,太阳能电池产能将削减四分之一.
而天合光能公司人士Thomas Young称,为处理多余库存,公司也已减产并提高在中国的销售,同时寻求新市场.
**需要进一步减产**
GTM Research的分析师Shyam Mehta称,若要达到供需平衡,中国需要减产15 GW左右.
Sustainable资产管理公司的资深投资组合经理Thiemo Lang称,"由于这个行业持续出现价格压力,价格在当前水准企稳的希望渺茫,因此最佳策略仍然是尽可能压低库存."
他还表示,因长期供过于求以及监管的不确定性,太阳能板和电池企业当前能提供的价值很低.Thiemo Lang管理一支规模9亿美元,投资清洁能源资产的基金.
供过于求已让价格崩跌,太阳能板每瓦价格在2008年最高达到4.20美元,过去四年内已暴跌80%.
多数中国企业在第二季减记库存,股价也在过去一年跌去约四分之三.
随着通往欧洲和美国的大门关闭,中国企业不得不转向内销,但是国内市场需要大规模扩张才能消化这些产量.
Mehta表示,预计下半年中国太阳能产品消费会从上半年的2 GW增加到3.5 GW.
中国上个月宣布将2015年太阳能装机目标上调40%至约21 GW,为一年多来第三次上调,但是现在就必需能把产品卖掉.
Lang说道,"中国企业会很乐意在本国出售产品,但看来今年中国整体市场不会超过4 GW,而且定价也会很差."(完)
--译文审校 沈以文
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000