版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 11:08 BJT

〔台湾债市〕公债RP利率持稳,预料央行不动利率

路透台北9月20日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周四持稳.近期央行冲销力道相对较小,纵然有季底因素,但银行体系资金丰沛,市场找券需求仍多,惟因市场多预期央行不会调整利率,令RP利率仅维持在既有区间不动.

一票券商交易员指出,今日资金很宽松,早上不到10:00就已补足缺口.因此RP也少做,利率则没变.

另一证券商交易员称,央行今日将召开理监事会议,预料不会有出乎意料的举措.纵然下周就要迈入季底,但以目前市场的资金状况来看,RP利率将可持稳到本月结束.

台湾央行将在下午举行第三季全体理监事会议,根据路透访查16家金融机构,全数都预估维持重贴现率在1.875%不变,重贴现率维持在三年多高位.这也料会是央行第五度维持利率不动.[ID:nST553659]

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,少数则在0.72-0.73%.(完)

--记者 董永年; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐