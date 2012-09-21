〔台湾货币市场〕9月21日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：新西兰1月经季调制造业PMI较上月跌2.6点，至两年最低51.6-新西兰央行/新西兰商会
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路透台北9月21日电---台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期2,770亿台币.
--96/6和99/8期公债付息共24.4375亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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宽松因素:
--央行存单到期1兆6,694.2亿台币:
09/22 515.00亿
09/23 2,328.00亿
09/24 162.00亿
09/25 64.50亿
09/26 3,378.70亿
09/27 351.00亿
09/28 2,990.00亿
09/29 848.50亿
09/30 3,235.50亿
10/01 252.00亿
10/02 80.00亿
10/03 2,489亿
--公债还本付息50.25亿台币:
09/24 97甲6期4息 17.0000亿
09/28 89甲3期13息 24.5000亿
09/30 100甲9期1息 8.7500亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--9/24: 101/9期10年期公债发行,金额为350亿台币.
--9月底营利事业所得税暂缴,估计400-500亿台币.
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
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路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。