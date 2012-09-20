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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 13:21 BJT

〔国际油市〕布兰特原油跌至108美元下方,受中国数据和沙特表态的影响

路透新加坡9月20日电---布兰特原油周四跌至每桶108美元下方,此前数据显示中国制造业活动继续萎缩,使得投资者信心进一步削弱,市场原本就因沙特(沙乌地)阿拉伯誓言压低全球油价而受到影响. 沙特石油部长欧那密上周表示,该国已准备好采取行动以缓和上升的油价,他表示市场基本面并不支撑当前的油价水准.

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