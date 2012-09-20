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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 13:32 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元受压,受亚股疲弱和中国数据打压

路透惠灵顿/悉尼9月20日电---澳元和新西兰元周四走软,进一步自六个月高点回落,因亚洲股市疲弱且调查显示中国制造业继续萎缩. 澳元兑美元AUD=D4下跌逾0.005美元至1.0408,远离上周所及的3月底以来高位1.0625.

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