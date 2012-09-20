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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 14:07 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元随澳元走跌,受亚洲疑虑打压

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* 新西兰元尾随澳元走跌至日低0.8228美元

* 澳元跌破1.0400美元似乎成为新西兰元急坠的催化剂

* 市场揣测日本和中国紧张关系升高

* 新西兰元受到澳元交叉盘相关疲弱格局影响,下道支撑为0.8200 (完)

--编译 张明钧;审校 于春红

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