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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 14:56 BJT

〔台湾债市〕101/9发行前交易殖利率收低,对央行宽松举措仍有预期

路透台北9月20日电---台湾10年新券101/9发行前交易殖利率周四收低.因昨晚美债价格持续上扬,且亚股因中国制造业指数仍低于50而下挫.

交易商并指出,下午央行将要召开理监事会议,虽然普遍预期不会降息,但仍有人认为,央行可能藉由调降三种天期存单利率或是代收隔夜拆款利率等"小动作",让市场流动性更为宽裕.也导致五年券101/6殖利率跌幅略大于101/9.

"昨天邮局下大标,让人联想是不是看到不一样的讯息(央行想法)."一证券商交易员表示.

另一大型证券商交易主管则称,存单利率调整通常是配合央行的升降息,但打破惯例也不是不可能."若这也没有,就看会不会降代收隔夜拆款利率".

台湾央行将在下午举行第三季全体理监事会议,根据路透访查16家金融机构,全数都预估维持重贴现率在1.875%不变,重贴现率维持在三年多高位.这也料会是央行第五度维持利率不动.[ID:nST553659]

9月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值微升至47.8,为两个月高位,脱离上月终值所创41个月最低水准47.6,但仍是连续第11个月处在荣枯线下方.[ID:nSB1787428]中国PMI公布后加重亚股下跌幅度,台湾加权股价指数.TWII收低54.36点报7,727.55点,开盘为持平.

央行昨日进行101/9标售,得标利率为1.187%,由于银行得标比重高达61.0%,交易商普遍认为,邮局应该标走了三成以上筹码.

美国公债价格周三连续第三个交易日上涨,因全球经济增长担忧增强了美债的避险魅力.指标10年期美债US10YT=RR价格上涨11/32,收益率报1.78%,由周二尾盘的1.81%下跌.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO -1.52 1.1755 1.1737-1.1850 312.0

5 101/6 A01106=TWO -1.50 0.8850 0.8850-0.8905 7.5

除了央行理监事会议,交易商也留意明日即将公布的第四季公债发行计画.交易员普遍认为,由于财政部今年税收状况不错,因此发债计画应不致有意外之举.

"财政部不缺钱,应该不会多发."一证券商交易员说.

另一证券商交易主管指出,第四季应该还是会发行四期公债,至于量会在1,200-1,400亿台币左右.

财政部预计在明日下午两点,公布第四季的发债计画;第三季发债规模低于预期,主要因今年税收尚可支应国库资金需求,且特别预算支出较往年低.[ID:nST0467410]

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 1.6000

10 101/5 A01105=TWO 1.1830

5 101/6 A01106=TWO 0.8850

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

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