〔台湾债市〕101/9发行前交易殖利率收低,对央行宽松举措仍有预期

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透台北9月20日电---台湾10年新券101/9发行前交易殖利率周四收低.因昨晚美债价格持续上扬,且亚股因中国制造业指数仍低于50而下挫.
交易商并指出,下午央行将要召开理监事会议,虽然普遍预期不会降息,但仍有人认为,央行可能藉由调降三种天期存单利率或是代收隔夜拆款利率等"小动作",让市场流动性更为宽裕.也导致五年券101/6殖利率跌幅略大于101/9.
"昨天邮局下大标,让人联想是不是看到不一样的讯息(央行想法)."一证券商交易员表示.
另一大型证券商交易主管则称,存单利率调整通常是配合央行的升降息,但打破惯例也不是不可能."若这也没有,就看会不会降代收隔夜拆款利率".
台湾央行将在下午举行第三季全体理监事会议,根据路透访查16家金融机构,全数都预估维持重贴现率在1.875%不变,重贴现率维持在三年多高位.这也料会是央行第五度维持利率不动.[ID:nST553659]
9月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值微升至47.8,为两个月高位,脱离上月终值所创41个月最低水准47.6,但仍是连续第11个月处在荣枯线下方.[ID:nSB1787428]中国PMI公布后加重亚股下跌幅度,台湾加权股价指数.TWII收低54.36点报7,727.55点,开盘为持平.
央行昨日进行101/9标售,得标利率为1.187%,由于银行得标比重高达61.0%,交易商普遍认为,邮局应该标走了三成以上筹码.
美国公债价格周三连续第三个交易日上涨,因全球经济增长担忧增强了美债的避险魅力.指标10年期美债US10YT=RR价格上涨11/32,收益率报1.78%,由周二尾盘的1.81%下跌.[US/NCN]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
10 101/9 A01109=TWO -1.52 1.1755 1.1737-1.1850 312.0
5 101/6 A01106=TWO -1.50 0.8850 0.8850-0.8905 7.5
除了央行理监事会议,交易商也留意明日即将公布的第四季公债发行计画.交易员普遍认为,由于财政部今年税收状况不错,因此发债计画应不致有意外之举.
"财政部不缺钱,应该不会多发."一证券商交易员说.
另一证券商交易主管指出,第四季应该还是会发行四期公债,至于量会在1,200-1,400亿台币左右.
财政部预计在明日下午两点,公布第四季的发债计画;第三季发债规模低于预期,主要因今年税收尚可支应国库资金需求,且特别预算支出较往年低.[ID:nST0467410]
年期 期别 收盘价
30 101/8 A01108=TWO 没有成交
20 101/7 A01107=TWO 1.6000
10 101/5 A01105=TWO 1.1830
5 101/6 A01106=TWO 0.8850
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000