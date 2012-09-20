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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 14:30 BJT

〔东京汇市〕日圆回弹摆脱先前抛压,澳元受中国制造业PMI打击走软

* 日圆反弹,因日本央行放松政策后的抛压减弱

* 美元/日圆因停损卖盘而续跌

* 美元可能持稳在77-79日圆区间

* 汇丰中国9月制造业PMI数据不振,澳元下跌

路透新加坡/悉尼9月20日电---日圆兑美元周四走高,随着日本央行宣布放宽政策最初引发的抛压减弱,昨日日圆出人意料展开反弹,当前维持坚挺走势.

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