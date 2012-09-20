〔台湾货币市场〕短率波澜不兴,市场沉静面对央行会议结果

* 短率持稳

* 央行存单收受情况不出意料

* 市场静观其变

记者 高洁如

路透台北9月20日电---台湾银行间短期利率周四大致平稳.银行交易员普遍反映,市场资金情势持稳,且央行今日收受存单情况也不出意料之外,市场变化不大.

多位交易人士指出,根据近午央行初步回覆的存单核可情况来看,今日存单到期偏少,因此多家银行普遍拿到稍多一些或持平于到期金额的存单.此外不管在存单金额及天期的核可上,都与先前相似.此外,央行委托银行代收隔夜天期存单的的利率今天也照旧在0.388%,市场目前看来相当平静.

"以不变应万变比较妥当啦!"一位本地小型银行交易人士表示.

台湾央行今日15:00召开第三季全体理监事会议.由于通膨走高但经济弱,根据路透访查16家金融机构,全数预估央行利率决策因此进退两难,第三季全体理监事会议将维持重贴现率在1.875%的三年多高位.这也料会是央行第五度维持利率不动.[ID:nST0553659]

本地时间14:25银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.389%,上日在0.387%;区间落在0.387-0.40%,上日在0.295-0.50%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.56%,上日在0.388-0.57%.

**短票区间平稳**

短票方面,票券商指出,盘初资金情势稍嫌紧张,银行的资金有些分配不均.预期下周的月底资金紧张情势将升高,主要还是因为不少银行不承做跨季底的短票.

为因应此情势,交易员表示,目前票券商多先与银行承做落点跨月的拆款,引导资金落点拉长,以度过月底的紧张期.

"今天已经有些银行可以做跨月的拆款了,"一位票券商交易员说.他们也说,跨月的拆款利率较短期拆款高约1基点,升高幅度并不明显.

银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%;大致同上日.

台湾央行今日存单到期金额436亿,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为1兆(万亿)567.5亿台币,周五还有2,770亿台币的存单将到期.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周三超额准备为4亿台币;累计超额准备为82亿台币,加计前期1%的超额准备为1,044亿台币.

**公债RP利率未变**

公债10天期附买回(RP)利率则是持稳.近期央行冲销力道相对较小,纵然有季底因素,但银行体系资金丰沛,市场找券需求仍多,惟因市场多预期央行不会调整利率,令RP利率仅维持在既有区间不动.

一票券商交易员指出,今日资金很宽松,早上不到10:00就已补足缺口.因此RP也少做,利率则没变.

另一证券商交易员称,央行今日将召开理监事会议,预料不会有出乎意料的举措.纵然下周就要迈入季底,但以目前市场的资金状况来看,RP利率将可持稳到本月结束.

台湾央行将在下午举行第三季全体理监事会议,根据路透访查16家金融机构,全数都预估维持重贴现率在1.875%不变,重贴现率维持在三年多高位.这也料会是央行第五度维持利率不动.[ID:nST553659]

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,少数则在0.72-0.73%.(完)