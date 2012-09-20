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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 14:39 BJT

《汇市简讯》美元/泰铢跟随其他亚币上涨,出口商抽回卖单

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* 美元/泰铢在其他亚币带动下上涨,来到30.91

* 出口商抽回30.85的卖单,因避险情绪升温,且有美国方面买盘

* 最新报30.89-30.92,交易区间在30.81-30.91

* 升破周二高点30.91有可能重回31.00以上水准(完)

--编译 张明钧;审校 于春红

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