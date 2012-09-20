《即时观点》台湾8月外销订单连续第六个月衰退,但已现回稳迹象

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透台北9月20日电---台湾经济部周四公布,8月外销订单较上年同期减少1.5%,虽为今年3月以来连续第六个月衰退,惟已优于市场预估的衰退1.80%.因来自中国与香港的订单明显回升,以产品而言,则以电子与精密仪器接单增加最多.
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):
2012年8月 2012年7月
外销订单 -1.50 -4.40
路透调查 -1.80 --
订单区域
中国大陆(含港) +2.50 -5.50
美国 -1.80 +1.40
欧洲 -8.40 -4.70
**市场评论**
--永丰金控总经分析师 黄韵玲:
这个数据还不错,看起来外销是有开始回稳的迹象,但需要继续观察出口的实际状况.而且对大陆的接单呈现正成长,表示回稳的力道来自大陆.第三季看起来虽然还是会衰退,但衰退幅度可能不会那么大,而第四季因为有智慧型手机等产品的需求,成长力道会较明显,看起来是会逐季回扬.
--凯基投顾分析师 蔡耀德:
比预期好一些.中国订单回复正成长,主要是因为厂商因应十一长假提前拉货.另从8月智慧手机晶片与面板业等企业营收增加来看,也正好呼应外销订单衰退幅度减少的趋势.接下来由于进入电子业的出货旺季,预计下月的外销订单成长率有机会转正.
**市场反应**
--此数据在台湾汇市临收盘前公布,台币兑美元TWD=TP收盘贬1.03角报29.508.
--台股加权股价指数.TWII收低0.7%至7,727.55点.
**相关连结**
--参看相关细节,可点选台湾经济部网站,网址为(www.moea0.gov.tw)
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**相关背景**
--台湾8月出口金额较上年同期衰退4.2%,已连续六个月衰退,不过财政部估计,9月出口因去年同期基期偏低,因此有望回复正成长.
--主计处估计今年全年GDP年增率为1.66%,通膨率1.93%;明年则各为3.67%和1.08%.
--台湾央行今日稍晚将公布利率决策.先前在6月底的理监事会议连续四季将利率维持在1.875%不变,重贴现率停在三年多以来的高位.
--台湾外销订单数据的表现通常优于实质出口及工业生产数据,因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家,以降低成本.(完)
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--集体采写 台北记者组; 审校 杨淑祯
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000