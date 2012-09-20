版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 16:19 BJT

《即时观点》台湾8月外销订单连续第六个月衰退,但已现回稳迹象

路透台北9月20日电---台湾经济部周四公布,8月外销订单较上年同期减少1.5%,虽为今年3月以来连续第六个月衰退,惟已优于市场预估的衰退1.80%.因来自中国与香港的订单明显回升,以产品而言,则以电子与精密仪器接单增加最多.

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2012年8月 2012年7月

外销订单 -1.50 -4.40

路透调查 -1.80 --

订单区域

中国大陆(含港) +2.50 -5.50

美国 -1.80 +1.40

欧洲 -8.40 -4.70

**市场评论**

--永丰金控总经分析师 黄韵玲:

这个数据还不错,看起来外销是有开始回稳的迹象,但需要继续观察出口的实际状况.而且对大陆的接单呈现正成长,表示回稳的力道来自大陆.第三季看起来虽然还是会衰退,但衰退幅度可能不会那么大,而第四季因为有智慧型手机等产品的需求,成长力道会较明显,看起来是会逐季回扬.

--凯基投顾分析师 蔡耀德:

比预期好一些.中国订单回复正成长,主要是因为厂商因应十一长假提前拉货.另从8月智慧手机晶片与面板业等企业营收增加来看,也正好呼应外销订单衰退幅度减少的趋势.接下来由于进入电子业的出货旺季,预计下月的外销订单成长率有机会转正.

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布,台币兑美元TWD=TP收盘贬1.03角报29.508.

--台股加权股价指数.TWII收低0.7%至7,727.55点.

**相关连结**

--参看相关细节,可点选台湾经济部网站,网址为(www.moea0.gov.tw)

--参看台湾外销订单相关新闻,请点选[TW/TRDCN]

**相关背景**

--台湾8月出口金额较上年同期衰退4.2%,已连续六个月衰退,不过财政部估计,9月出口因去年同期基期偏低,因此有望回复正成长.

--主计处估计今年全年GDP年增率为1.66%,通膨率1.93%;明年则各为3.67%和1.08%.

--台湾央行今日稍晚将公布利率决策.先前在6月底的理监事会议连续四季将利率维持在1.875%不变,重贴现率停在三年多以来的高位.

--台湾外销订单数据的表现通常优于实质出口及工业生产数据,因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家,以降低成本.(完)

参看台湾经济数据相关新闻,请点选[TW-ECI-CMN];即时观点请点选[CINSTA]

--集体采写 台北记者组; 审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐