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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 15:02 BJT

《汇市简讯》英镑/美元关注1.6170的买盘,市场避险气氛浓厚

0741GMT

* 英镑即将测试1.6170美元的买气,因美元受惠于避险情绪

* 沪综指挫跌2%,日经指数下跌1.57%至9,087点,标准普尔500指数期货下跌4.57点

* 据传在1.6150及1.6130有更多买盘,1.6132为9月12日高点

* 周三低点1.6185及1.6200的期权到期为阻力,亚洲高点为1.6237

* 英国8月零售销售将于0830GMT公布,预料将下滑0.4%

(完)

--编译 张明钧;审校 于春红

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