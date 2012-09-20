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市场报道 | 2012年 9月 20日 星期四 15:22 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑焦点在于0.8000买盘,此前法国制造业PMI难堪

0708GMT

* 法国制造业及服务业采购经理人指数(PMI)疲软令欧元承压

* 欧元/英镑据传在0.8000有买盘,卖出停止单挂在9月13日低点0.7995下方

* 周三低点0.8017目前成为阻力,今日在0.8030及0.8035有期权到期

* 华尔街日报:债券投资人不会只是在等欧洲接下来的评等下调

* 希腊Ekathimerini报:为了就最后的缩减支出达成协议,执政联盟处于紧张态势 (完)

--编译 张明钧;审校 张若琪

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