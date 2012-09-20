版本:
中国
市场报道 | 2012年 9月 20日 星期四 15:26 BJT

《汇市简讯》欧元/美元触发大量停损单,市场流动性不足

0717GMT

* 欧元/美元持续面临沉重压力,因短线资金转为作空

* 跌破美联储宣布QE3后立即达到的高点1.2963引爆更多卖盘

* 关注在1.2985-90的关键支撑,这是美联储宣布QE3后的低点

* 以下跌的速度来看,意味着有大量停损单在流动性偏低的情况下遭触发

* 1.3000现在看来将成为阻力,因市场人气明显转空

(完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐