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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 15:27 BJT

《汇市简讯》美元/坡元终于升破1.2265,受欧元急挫带动

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* 美元/坡元终于突破1.2265阻力,最新报1.2277

* 欧元/美元跌破1.2980后的急挫走势,引发另一波风险资产抛盘

* 法国9月PMI初值42.69,远低于市场预估的46.4,加重风险资产抛压

* 欧元/美元目前为止最低跌至1.2939,美元/坡元在1.2270-1.2275.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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