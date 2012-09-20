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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 15:49 BJT

《汇市简讯》澳元/美元跌破1.0400支撑,转而变为阻力

0730GMT

* 避险情绪加剧澳元/美元跌势,使之创下九个交易日以来低点1.3067.亚洲高点为1.0480

* 沪综指收盘大跌2.1%,创31个月新低;Platts数据:中国8月煤炭进口锐减15.88%

* 澳元/美元买盘据传在1.0360及1.0340,这是1.0165涨至1.0625的61.8%费波那奇回档位

* 阻力在1.0400,澳洲央行升高对澳元的关注[ID:nIFR7285S5]

* 标准普尔警告称,若澳元不下跌,澳洲的AAA级评等可能面临危险(澳洲金融评论报) (完)

--编译 张明钧;审校 于春红

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