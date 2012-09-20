版本:
中国
市场报道 | 2012年 9月 20日 星期四 15:57 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑获得良好德国PMI数据支撑

0749GMT

* 欧元/英镑上涨测试0.8017,因德国采购经理人指数(PMI)表现稳健

* 0.8017为周三低点,在那之后的阻力为0.8030/35(期权到期位置)

* 疲弱的法国PMI引发欧元/英镑跌势,使之创一周低点0.8004

* 0.8045为亚洲盘高点,0.8059为周三高点,0.8071为周二高点

* 英国8月零售销售数据于0830GMT公布,料将下滑0.4% (完)

--编译 张明钧;审校 王洋

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐