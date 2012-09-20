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市场报道 | 2012年 9月 20日 星期四 16:10 BJT

《汇市简讯》欧元反弹乏力,恐有续跌之虞

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* 欧元/美元获得强劲的德国采购经理人指数(PMI)提振,但稍纵即逝

* 有来自俄罗斯买盘,但多数为投机性,涨势迅速消退

* 交易商暗示有更多多头仓位平仓

* 欧元交叉盘仍有卖压,使得欧元/美元面临更大压力

* 美国联邦公开市场委员会(FOMC)之前的9月12日高点1.2937为初步支撑 (完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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