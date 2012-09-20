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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 16:12 BJT

《汇市简讯》英镑/美元静待英国公布零售销售数据,市场预期下降0.4%

0800GMT

* 若英国8月零售销售数据优于预期,英镑/美元可能向上测试1.6200

* 市场预估英国8月零售销售降0.4%,7月时为升0.3%

* 据传在1.6220-30有更大卖压.卖出停损单挂在1.6150下方

* 英国方面需求更为明朗,协助稍早跌势在六日低点1.6163筑底

* 英国央行总裁金恩将于今日稍晚接受Channel 4 News访问 (完)

--编译 张明钧;审校 于春红

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