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市场报道 | 2012年 9月 20日 星期四 16:19 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦9月20日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:继续从双重费波纳奇回档技术位1.3150/80(2012年走势61.8%的回档位)回撤.鉴于近期上涨程度,我们保持谨慎,并注意到慢性随机指标开始与日线相对强弱指标一起拐头.艾略特波浪图暗示,近期将回落到1.2932/1.2829(200日移动均线),若能守住此处,应会重新展开升势.若突破1.3180,将上看1.3483/1.3540.这是主要阻力位交汇处(包括费波纳奇回档位、今年以来高位和200周移动均线),我们预计此处能阻挡涨势.若难破200日移动均线,将看向1.2572美元.

美元/日圆:在200日移动均线切入位79.32略下方迅速回落.市场也没能收在9月初高位79.04上方,而必须先站上才能进一步上涨.首道阻力位是8月高位79.66日圆,然后是6月高位80.63.再长期一点,我们预计将反弹至年内高位84.19日圆.若下跌,将在78.00受到良好支撑,然后是77.65和77.13这两个近期低点.

美元/瑞郎:连续第三天窄幅波动.我们预计未来几天还会是小幅盘整和回撤.不过除此之外,市场仍然脆弱,因近期跌破了主要支撑0.9335/0.9273瑞郎.这是55周移动均线和2011-12年走势23.6%的回档位.可能进一步跌到0.9153/50,这是2012年走势78.6%的回档位,也被视作跌回年内低点0.8931之前的最后一道防线.首道阻力位是0.9420的6月低点.关键阻力仍是短期下滑趋势点0.9554瑞郎.

英镑/美元:昨天终于开始下滑.前方面临4月高位1.6302美元,以及2010年11月高位1.6298,预计这能经受住第一波考验...我们预计近期将下跌.首道支撑位是1.6088,关键支撑位仍是1.5971.若突破1.6302,则有升至2009-2012间阻力线切入位1.6505的空间,此处料成为阻力.

纽约 当日 今年来 2011年

0747GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2965 1.3047 -0.63 +0.15 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.24 78.36 -0.15 +1.69 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 101.43 102.31 -0.86 +1.87 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9319 0.9271 +0.52 -0.61 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6183 1.6220 -0.23 +4.17 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9787 0.9744 +0.44 -3.98 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0391 1.0474 -0.79 +1.62 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8231 0.8258 -0.33 +5.74 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 81.290 81.960 -0.82 +3.37 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.410 64.940 -0.82 -46.11 119.530

英镑/日圆 GBPJPY=R 126.62 127.16 -0.42 +5.93 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2615 1.2608 +0.06 -3.89 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 程琳 审校 蔡美珍

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