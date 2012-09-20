路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透伦敦9月20日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:继续从双重费波纳奇回档技术位1.3150/80(2012年走势61.8%的回档位)回撤.鉴于近期上涨程度,我们保持谨慎,并注意到慢性随机指标开始与日线相对强弱指标一起拐头.艾略特波浪图暗示,近期将回落到1.2932/1.2829(200日移动均线),若能守住此处,应会重新展开升势.若突破1.3180,将上看1.3483/1.3540.这是主要阻力位交汇处(包括费波纳奇回档位、今年以来高位和200周移动均线),我们预计此处能阻挡涨势.若难破200日移动均线,将看向1.2572美元.
美元/日圆:在200日移动均线切入位79.32略下方迅速回落.市场也没能收在9月初高位79.04上方,而必须先站上才能进一步上涨.首道阻力位是8月高位79.66日圆,然后是6月高位80.63.再长期一点,我们预计将反弹至年内高位84.19日圆.若下跌,将在78.00受到良好支撑,然后是77.65和77.13这两个近期低点.
美元/瑞郎:连续第三天窄幅波动.我们预计未来几天还会是小幅盘整和回撤.不过除此之外,市场仍然脆弱,因近期跌破了主要支撑0.9335/0.9273瑞郎.这是55周移动均线和2011-12年走势23.6%的回档位.可能进一步跌到0.9153/50,这是2012年走势78.6%的回档位,也被视作跌回年内低点0.8931之前的最后一道防线.首道阻力位是0.9420的6月低点.关键阻力仍是短期下滑趋势点0.9554瑞郎.
英镑/美元:昨天终于开始下滑.前方面临4月高位1.6302美元,以及2010年11月高位1.6298,预计这能经受住第一波考验...我们预计近期将下跌.首道支撑位是1.6088,关键支撑位仍是1.5971.若突破1.6302,则有升至2009-2012间阻力线切入位1.6505的空间,此处料成为阻力.
纽约 当日 今年来 2011年
0747GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2965 1.3047 -0.63 +0.15 1.2945
美元/日圆 JPY= 78.24 78.36 -0.15 +1.69 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 101.43 102.31 -0.86 +1.87 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9319 0.9271 +0.52 -0.61 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.6183 1.6220 -0.23 +4.17 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9787 0.9744 +0.44 -3.98 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0391 1.0474 -0.79 +1.62 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8231 0.8258 -0.33 +5.74 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 81.290 81.960 -0.82 +3.37 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.410 64.940 -0.82 -46.11 119.530
英镑/日圆 GBPJPY=R 126.62 127.16 -0.42 +5.93 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2615 1.2608 +0.06 -3.89 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 程琳 审校 蔡美珍
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路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000