版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 16:17 BJT

《汇市简讯》美元/日圆焦点在于下档,78.00下方有卖出停止单

0804GMT

* 技术面倾向下行,一目均衡云区位于78.80-79.27,为美元/日圆走向的关键

* 美元/日圆在78.50、78.70及79.00有卖压

* 在79.25/79.35有强大阻力,大概是200日均线位置

* 纽约时段料有78.00及78.45的期权到期

* 市场从79.23崩跌至78.26,今日区间为78.0.-78.46

* 技术图表:(link.reuters.com/myp72t) (完)

--编译 张明钧;审校 王洋

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐