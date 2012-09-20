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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 16:20 BJT

〔新兴汇市〕亚洲新兴货币多数下跌,受疲弱中国数据和干预疑虑影响

路透新加坡9月20日电---新兴亚洲货币周四多数下跌,因日本央行刺激政策带动的支撑消退,且对于部分货币可能面临干预阻升的审慎气氛升高.

数据显示中国制造业表现依旧低迷,亦打击信心.

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