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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 16:42 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元:避险情绪盖过新西兰强劲第二季GDP效应

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* 0.8200之前的买盘构成底部,此前避险卖盘使之从0.8303下跌

* 新西兰公布第二季国内生产总值(GDP)成长0.6%,为市场预估的两倍,此后新西兰元升至0.8303美元

* 由于新西兰央行不太可能放宽政策,新西兰元的魅力看来大过多数货币

* 新西兰仍以维持物价稳定为主要目标

* 新西兰财长英格利希称无法选择"合适的汇率" (完)

--编译 张明钧;审校 张若琪

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