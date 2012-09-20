版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 16:44 BJT

《汇市简讯》英镑/美元获优于预期的英国零售销售数据支撑

0836GMT

* 英镑上测1.6200卖压,此前英国8月零售销售数据仅温和下滑0.2%

* 市场预估英国8月零售销售降0.4%,7月时为升0.3%

* 今日纽约时段和昨天一样,在1.6200有期权到期

* 英国工业联盟(CBI)9月总工业订单差值将于1000GMT出炉,预估为负15,前值为负21 (完)

--编译 张明钧;审校 于春红

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐