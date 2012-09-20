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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 16:57 BJT

《汇市简讯》美元/日圆盘势由区间交易主导,未见终止迹象

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美国公债/日债收益率(殖利率)利差在QE3公布前温和收窄,而在该政策正式出炉后意外走阔,走阔幅度大于预期.日央行放宽政策规模大于预期应会让此利差进一步扩大,但却反而收窄.这是不是连续实施超大规模宽松政策后的效应递减讯号呢?

美元/日圆报78.25,这是过去四日在77.13-79.22间剧烈波动的中点.美元/日圆在3日圆区间内波动的时间已经接近六个月,过去三个月的走势鲜少突破周五至周三的区间.

与那些极端交易反向操作者再度获得胜利.美元/日圆及美债/日债利差的中性立场暗示这样的情形不会有改变.(完)

--编译 张明钧;审校 于春红

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