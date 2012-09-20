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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 17:17 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆一个月期波动率有做空契机

0858GMT

* 欧元/日圆一个月期波动率伦敦盘初报10.5%,昨日报10.0%

* 日央行周三公布决议前,一个月期价平波动率报在10.5%左右,决议公布后则是下滑

* 现汇态势稳固,实际波动率远低于上述水准,暗示有新的抛售良机

* 一个月期小时图实际波动率为9.45%,日线图实际波动率则为9.15% (完)

--编译 张明钧;审校 丁琦

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