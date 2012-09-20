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市场报道 | 2012年 9月 20日 星期四 17:32 BJT

《汇市简讯》欧元/美元波动率上升,空头迅速回场

0907GMT

* 伦敦盘初欧元/美元现汇初步跌破1.2950时,可见波动率上升

* 然而由于现汇跌势使波动率放缓,空头迅速回场

* 一个月期价平波动率重新测试海外市场低点8.5%,此前报8.8%,支撑位于8.2%,此为近期及四年低点

* 三个月期价平波动率报8.9%,此前从8.8%升至9.1%,支撑位在8.75%,此为近期及四年低点

* 一年期价平波动率报9.8%,此前在9.95%-10.0%,在四年低点9.75%应会有买需

* 除了一年期之外,偏低的实现波动持续拖累隐含波动率 (完)

--编译 张明钧;审校 于春红

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