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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 17:35 BJT

〔新闻稿〕台湾中央银行理监事联席会议决议维持利率不变

(以下为台湾中央银行9月20日召开的第三季全体理监事联席会议决议新闻稿)

一、本日本行理事会决议：

本行重贴现率、担保放款融通利率及短期融通利率分别维持年息1.875%、2.25%及4.125%不变。

二、本行利率政策主要考量因素如次：

(一)我国主要贸易对手中，中国大陆经济放缓，美国经济成长动能不强，以及欧元区经济衰退，全球经济仍有下降风险，影响国外需求。

国际物价方面，原油及谷物价格居高，加上美国采行第三波量化宽松政策（QE3），可能带动全球通膨预期与国际短期资本流入亚洲新兴经济体，影响物价及金融稳定，值得关注。

(二)在外需减弱下，台湾出口持续衰退，影响民间投资，民间消费亦趋保守，惟下半年可望略为改善。主计总处8月预测第3季经济成长率将回升为1.99%，第4季再升为4.23%。劳动市场方面，失业率因季节因素略升，但就业人数续增。

(三)本年7、8月由于台风豪雨，菜价大涨，致消费者物价（CPI）平均涨幅达2.94%。由于天候因素及比较基期较低，加上原油及谷物等国际原物料价格走高，国内通膨压力上升，主计总处8月预测第4季CPI年增率仍将达2.32%，全年预测数为1.93%。

(四)由于景气持续走缓，本行透过公开市场操作，调节市场资金，金融业隔夜拆款利率下降后持稳。1至8月平均银行放款与投资及M2年增率分别为5.11%及4.50%，足以支应经济成长所需。

综合考量上述因素，在国际经济前景仍具不确定性，且国内通膨有上升压力，加上美国QE3可能导致短期资本流入，并带动通膨预期之情况下，本行理事会认为，维持政策利率不变，有助达成物价稳定与金融稳定之经营目标。本行将持续密切注意国内外经济金融情势，适时采行妥适的货币政策。

三、新台币汇率原则上由外汇市场供需决定，惟若有不规则因素(如短期资金大量进出)及季节因素，导致汇率过度波动与失序变化，对经济与金融产生不利影响时，本行将维持外汇市场秩序。(完)

全文及相关附图,请点选中央银行网站:(here)

--整理 林妙容

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