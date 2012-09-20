〔新闻稿〕台湾中央银行理监事联席会议决议维持利率不变

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
(以下为台湾中央银行9月20日召开的第三季全体理监事联席会议决议新闻稿)
一、本日本行理事会决议：
本行重贴现率、担保放款融通利率及短期融通利率分别维持年息1.875%、2.25%及4.125%不变。
二、本行利率政策主要考量因素如次：
(一)我国主要贸易对手中，中国大陆经济放缓，美国经济成长动能不强，以及欧元区经济衰退，全球经济仍有下降风险，影响国外需求。
国际物价方面，原油及谷物价格居高，加上美国采行第三波量化宽松政策（QE3），可能带动全球通膨预期与国际短期资本流入亚洲新兴经济体，影响物价及金融稳定，值得关注。
(二)在外需减弱下，台湾出口持续衰退，影响民间投资，民间消费亦趋保守，惟下半年可望略为改善。主计总处8月预测第3季经济成长率将回升为1.99%，第4季再升为4.23%。劳动市场方面，失业率因季节因素略升，但就业人数续增。
(三)本年7、8月由于台风豪雨，菜价大涨，致消费者物价（CPI）平均涨幅达2.94%。由于天候因素及比较基期较低，加上原油及谷物等国际原物料价格走高，国内通膨压力上升，主计总处8月预测第4季CPI年增率仍将达2.32%，全年预测数为1.93%。
(四)由于景气持续走缓，本行透过公开市场操作，调节市场资金，金融业隔夜拆款利率下降后持稳。1至8月平均银行放款与投资及M2年增率分别为5.11%及4.50%，足以支应经济成长所需。
综合考量上述因素，在国际经济前景仍具不确定性，且国内通膨有上升压力，加上美国QE3可能导致短期资本流入，并带动通膨预期之情况下，本行理事会认为，维持政策利率不变，有助达成物价稳定与金融稳定之经营目标。本行将持续密切注意国内外经济金融情势，适时采行妥适的货币政策。
三、新台币汇率原则上由外汇市场供需决定，惟若有不规则因素(如短期资金大量进出)及季节因素，导致汇率过度波动与失序变化，对经济与金融产生不利影响时，本行将维持外汇市场秩序。(完)
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--整理 林妙容
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000