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债券 | 2012年 9月 20日 星期四 18:05 BJT

修正:〔路透基点〕工银金融租赁寻求2亿美元两年期贷款

(更正:标头"热点透视"有误,应更正为"路透基点")

路透香港9月20日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士指出,工银金融租赁有限公司正寻求2亿美元两年期境内贷款.

消息人士称,摩根士丹利为牵头行,贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码325个基点.

消息人士指出,承贷3,000万美元以上的银行可以取得10个基点的先付费用.最低承贷金额为1,000万美元.

回覆期限为10月16日.

资金将用于营运资本.

工银金融租赁为中国工商银行的全资子公司.

路透在8月30日报导,工银金融租赁已签约买进50架空中客车飞机,总金额35亿美元.(完)

--编译 王冠中;审校 张明钧

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