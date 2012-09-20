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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 17:49 BJT

〔路透基点〕宏华集团欲进行1.50亿美元三年期贷款

路透香港9月20日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士指出,香港上市公司宏华集团在市场上放消息,欲进行1.50亿美元的三年期贷款,为该公司首次进入境外贷款市场.

消息人士称,摩根士丹利担任协调工作.

协商的利率是较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码425个基点.消息人士称,提案给予参贷银行80-100个基点的先付费用.

资金将用作一般营运资本.

宏华是石油陆地探钻设备制造商.该公司公布,截至6月30日的六个月营业额约20亿元人民币(3.17亿美元),高于上年同期的13亿元人民币.(完)

--编译 王冠中;审校 程琳

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