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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 17:42 BJT

《汇市简讯》瑞士/法国方面卖家打压欧元/美元,1.2883为关键

0930GMT

* 欧元/美元卖家中可见欧洲方面的半官方卖盘,影响当冲客跟进

* 法国银行业者亦大量抛售,1.2930的停止单遭触发

* 200小时均线位置在1.2972,已转为阻力位

* 美联储会后主要拉回波段的低点1.2883被视为重要枢纽位

* 欧元/日圆在101.00下方有停止单;欧元/澳元停止单位于1.2420-25 (完)

--编译 张明钧;审校 程琳

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