台湾已公布经济指标--2012/9/21

标题新闻：新西兰1月经季调制造业PMI较上月跌2.6点，至两年最低51.6-新西兰央行/新西兰商会
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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工业生产(y/y) 7月 -0.02% -2.23%-r 9/24 --
季调失业率 7月 4.25% 4.24% 9/24 --
消费者物价指数(CPI)(y/y)8月 +3.42% +2.46% 10/5 --
外汇存底(亿美元) 8月底 3,942.26 3,911.08 10/5 --
商品出口(y/y) 8月 -4.2% -11.6% 10/8 --
商品进口(y/y) 8月 -7.6% -3.2% 10/8 --
M2货币总计数(y/y) 7月 +3.80% +4.19% 9/25 --
*外销订单(y/y) 9月 -1.50% -4.40% 10/19 --
经常帐盈余(亿美元) 第二季 +100.0 +109.6-r 11/20 --
国际收支(亿美元) 第二季 +31.1 +50.9 11/20 --
国内生产总值(GDP) 第二季 -0.18%-p +0.40%-r -- --
*重贴现率(%) 9月20日 1.875% 1.875% -- --
注: a-概估值; p-初值; r-经修正. (完)
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--记者 董永年; 审校 张喜良
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路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。