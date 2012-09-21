台湾经济指标预测--9月21日至11月20日

标题新闻：新西兰1月经季调制造业PMI较上月跌2.6点，至两年最低51.6-新西兰央行/新西兰商会
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路透台北9月21日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值 -------------------------------9月24日当周---------------------------------------- 9/24 0830 季调失业率 8月 -- 4.25% 9/24 1600 工业生产 8月 -- -0.02%(年变动率) 9/25 1610 M2货币总计数 8月 -- +3.80%(年变动率) -------------------------------10月1日当周---------------------------------------- 10/5 0830 消费者物价指数(CPI) 9月 -- +3.42%(年变动率) 10/5 1610 外汇存底 9月底 -- 3,942.26亿美元 -------------------------------10月8日当周---------------------------------------- 10/8 1600 商品出口 9月 -- -4.2%(年变动率) 10/8 1600 商品进口 9月 -- -7.6%(年变动率) -------------------------------10月15日当周--------------------------------------- *10/19 1600 外销订单 9月 -- -1.50%(年变动率) -------------------------------11月19日当周--------------------------------------- 11/20 1620 经常帐 第三季 -- 顺差100亿美元 -- -- 国内生产总值(GDP) 第三季 -- -0.18%(年增率) *-- -- 央行理监事会议 第四季 -- 重贴现率1.875% 注: * 代表新增. (完) 参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE 参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN] --记者 董永年; 审校 张喜良
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路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。