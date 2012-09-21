〔台湾央行〕三种天期存单利率不变,央行上日维持重贴现率不变

加拿大股市：再创新高，受Barrick业绩优于预期带动
路透渥太华2月16日 - 加拿大指标股指周四小涨，刷新纪录高位，因金矿商Barrick Gold Corp受优于预期的盈利带动跳升，但Sun Life下挫令大盘升势受限。
路透台北9月21日电---台湾央行周五表示,维持三种天期存单利率不变.各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.
台湾央行周四决议维持利率不变.符合市场预期;央行表示,美国QE3(第三轮量化宽松)可能带动全球通膨预期与国际短期资本流入;原油与谷物价格走高,国内通膨压力上升;新兴经济体应善用总体经济与审慎政策的组合,因应国际资本涌入.[ID:nST0555271]
今日央行存单到期2,770亿台币.央行上日共发行561.65亿台币存单.
拆款中心数据PIBC显示,周四当日超额准备为负60亿台币;累计超额准备为22亿台币,加计前期1%的超额准备为984亿台币.(完)
--记者 林妙容;审校 杨淑祯
路透渥太华2月16日 - 加拿大指标股指周四小涨，刷新纪录高位，因金矿商Barrick Gold Corp受优于预期的盈利带动跳升，但Sun Life下挫令大盘升势受限。
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今日CBOT大豆预估成交量为242,509口，豆粕为116,063口，豆油为137,254口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)