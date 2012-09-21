〔台湾央行〕三种天期存单利率不变,央行上日维持重贴现率不变

路透台北9月21日电---台湾央行周五表示,维持三种天期存单利率不变.各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.

台湾央行周四决议维持利率不变.符合市场预期;央行表示,美国QE3(第三轮量化宽松)可能带动全球通膨预期与国际短期资本流入;原油与谷物价格走高,国内通膨压力上升;新兴经济体应善用总体经济与审慎政策的组合,因应国际资本涌入.[ID:nST0555271]

今日央行存单到期2,770亿台币.央行上日共发行561.65亿台币存单.

拆款中心数据PIBC显示,周四当日超额准备为负60亿台币;累计超额准备为22亿台币,加计前期1%的超额准备为984亿台币.(完)