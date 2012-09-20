〔台湾央行〕一如预料维持利率不变,未来是否调整须视物价(更新版)

* 台湾央行一如预料维持利率不变

* 定调目前为适度宽松货币政策

* 美联储宽松政策带来的热钱没有先前多

记者 高洁如

路透台北9月20日电---台湾央行周四一如预期地维持利率不变.央行总裁彭淮南表示,目前货币策略是适度宽松,未来利率是否调整则须视物价走势.

台湾8月CPI指数较上年同期成长3.42%,是四年来高位.但彭淮南表示,在家计调查中,国人消费蔬果的比重较高,且蔬果价格易受天候波动影响而走升.

"夏天蔬菜水果价格会涨,但货币政策没有办法处理这个,因为货币政策的效果会落后."他表示,今年景气趋弱,全球的通膨今年都比去年低,但是台湾的情况特殊,因为来了二个台风,将蔬果价格拉升.

另外一方面,今日公布的外销订单较上年同期相比已是连续六个月衰退,出口表现颇令人失望.此外,在全球的宽松环境之下,也有不少央行采行宽松的货币政策.不过,央行的新闻稿中表示,目前市场资金足以支应流动性,此外超额准备维持适中水准,利率尚无调整的必要.

彭淮南说,景气的情况要看对上季比,还是对去年同期.若观察对上季的成长,"景气是有持续成长,只不过力道较弱."他也认为,若全球景气复苏,台湾经济应可快速反弹,而央行统计也显示,台湾今年经济成长率仍维持在1%以上.

台湾经济部周四公布,8月外销订单较上年同期减少1.5%,虽为今年3月以来连续第六个月衰退,惟已优于市场预估的衰退1.80%.因来自中国与香港的订单明显回升,以产品而言,则以电子与精密仪器接单增加最多.

官方最新预估,台湾今年经济成长率为1.66%,通膨率1.93%;明年则各为3.67%和1.08%.

**热钱没有上次多**

针对美国的宽松举措,彭淮南认为,本次宽松政策的效果不如先前,且这次带来的热钱并不如之前多.

"热钱往台湾、韩国、新加坡,...往世界各国跑."彭淮南称,基本上汇率是由市场供需决定,但往往热钱突然进来时,或出去时,都不是央行能控制的,因此他也引用IMF的报告表示认为,"新兴经济体应善用总体经济与审慎政策的组合,因应国际资本涌入".

美联储(FED)上周大胆推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS),直到就业前景明显改善,并称即便经济复苏,近零利率至少将维持到2015年中期.[ID:nSB8565089]

台湾央行周四决议,重贴现率、担保放款融通利率及短期融通利率分别维持年息1.875%、2.25%及4.125%不变.是连续五季的维持利率不动.

根据路透访查16家金融机构,全数都预估台湾央行第三季全体理监事会议将维持重贴现率在1.875%不变,重贴现率维持在三年多高位.

亚洲央行动态方面,韩国央行9月13日决议利率维持不变,出乎市场意料之外.[ID:nSB1776020]至于印度方面,其央行周一维持利率不变,但调降银行的现金准备金率,央行称货币政策主要焦点仍在对抗通货膨胀[ID:nSB1781172]菲律央行则在9月13日预估指标利率维持在3.75%不变.[ID:nST0551789]