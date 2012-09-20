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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 18:54 BJT

〔两岸金融〕台湾金管会称同意券商得于境内、外开立人民币帐户

路透台北9月20日电---台湾金管会周四表示,为因应两岸货币清算合作备忘录已于8月31日签署,未来台湾外汇指定银行(DBU)可办理人民币存款业务,同意证券商得于境内外开立人民币帐户.

金管会今日发布新闻稿表示,待台湾DBU得办理人民币存款业务后,券商得于境内外汇指定银行开立人民币帐户.

金管会并指出,目前证券商已可投资人民币计价之点心债.据统计,从2011年9月至2012年8月间,计有2家券商买卖点心债,交易金额约30亿人民币,惟因目前无明文证券商得否于境外持有人民币,致券商于交易点心债时须频繁进行台币、美元与人民币的换汇,增加证券商换汇成本及风险,因此开放此措施,有助降低证券商经营风险.

另外,金管会7月初也已开放公开发行公司赴海外发行人民币计价的普通公司债,并鼓励台湾国际金融业务分行(OBU)优先投资.[ID:nST0471518](完)

--记者 詹静宜; 审校 曾祥进

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