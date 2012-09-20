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市场报道 | 2012年 9月 21日 星期五 07:27 BJT

〔纽约期市〕期棉下跌终止两日连涨,因投资人将获利了结

路透纽约9月20日电---美国期棉周四收低,因投资人获利了结.市场虽弥漫着对经济的悲观气氛,但棉花市场本周表现出比其它许多大宗商品更强的抗跌性.

纽约期棉终止两日连涨,是大宗商品自周一因全球成长疑虑而大跌以来,期棉首度出现较大跌幅.

"今天期棉的卖盘比买盘略多,这肯定可以归因于获利了结.相比其它商品市场,最近棉花市场更多的是跟随股市的脚步,"Knight Futures分析师Sharon Johnson说.

洲际交易所(ICE)12月合约CTZ2结算下跌1.19美分,或1.6%,报每磅75.22美分.盘中交投区间介于76.40和75.05美元之间.该合约周四跌幅是9月12日以来最大.

不过成交量比平日清淡.汤森路透数据显示,ICE期棉交易量比30日均值低23%.(完)

--编译 李婷仪;审校 白云

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