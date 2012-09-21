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亚洲 | 2012年 9月 21日 星期五 08:20 BJT

《台湾报摘》--经济日报9月21日

* 头版头条:

--中央银行昨日举行理监事会议,现阶段货币政策为"适度宽松",以"稳双率、抗热钱"为操作主轴,贴放利率则维持不动.昨天在理监事会议进行的同时,新台币汇率也出现戏剧化波动,从大涨逆转成急贬,央行在汇市以具体行动打击炒作.

* 其他:

--华固建设(2548.TW)昨日以90.96亿元卖出台北市内湖5期的"华固V-Park企业园区",创今年商用不动产单笔交易金额最高,累计第3季商用不动产交易量破600亿台币,创金融海啸后单季新高.

--金管会昨日公布以台湾为主的国人理财平台方案,透过5大措施满足国人资产管理需求,包括开放境外结构型商品连结台股,开放境内外结构型商品连结大陆利率、汇率及股价等,将有助带动国外机构投资台股,国人投资选择也更多,年底前将陆续推出.

--台湾金融研训院昨日指出,随着金融市场持续开放,预测台湾银行业获利情势指数第三季与第四季将稳定上升.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 黄凯

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