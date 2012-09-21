《台湾报摘》--经济日报9月21日

--中央银行昨日举行理监事会议,现阶段货币政策为"适度宽松",以"稳双率、抗热钱"为操作主轴,贴放利率则维持不动.昨天在理监事会议进行的同时,新台币汇率也出现戏剧化波动,从大涨逆转成急贬,央行在汇市以具体行动打击炒作.