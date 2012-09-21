《台湾报摘》--经济日报9月21日

标题新闻：新西兰1月经季调制造业PMI较上月跌2.6点，至两年最低51.6-新西兰央行/新西兰商会
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* 头版头条:
--中央银行昨日举行理监事会议,现阶段货币政策为"适度宽松",以"稳双率、抗热钱"为操作主轴,贴放利率则维持不动.昨天在理监事会议进行的同时,新台币汇率也出现戏剧化波动,从大涨逆转成急贬,央行在汇市以具体行动打击炒作.
* 其他:
--华固建设(2548.TW)昨日以90.96亿元卖出台北市内湖5期的"华固V-Park企业园区",创今年商用不动产单笔交易金额最高,累计第3季商用不动产交易量破600亿台币,创金融海啸后单季新高.
--金管会昨日公布以台湾为主的国人理财平台方案,透过5大措施满足国人资产管理需求,包括开放境外结构型商品连结台股,开放境内外结构型商品连结大陆利率、汇率及股价等,将有助带动国外机构投资台股,国人投资选择也更多,年底前将陆续推出.
--台湾金融研训院昨日指出,随着金融市场持续开放,预测台湾银行业获利情势指数第三季与第四季将稳定上升.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 黄凯
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路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。