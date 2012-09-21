《台湾报摘》--工商时报9月21日

* 头版头条:

--美QE3造成国际资金外溢效果,中央银行总裁彭淮南昨日表示,台湾是浅碟型市场,热钱对台湾有如"大白鲨跳进小池塘",会让水花四溅,造成市场波动.但他强调,这次美国推出QE3的力道不如前两次,热钱力道也较小,相信央行外汇局的林局长有能力维持外汇市场稳定.

* 其他:

--生医产业33项政策大利多,由两岸新药合作拔头筹.备受关注的"两岸医药品合作专案推动办公室"昨日揭牌,宣示双方将推波回归签订的国际准则(ICH、GHTF)为合作机制.

--金管会与财政部已敲定金融产业税制小组机制,近期可望首度开会,解决金融市场发展相关税制问题,金管会副主委李纪珠昨日透露,小组由她及财政部次长曾铭宗担任召集人,首阶段会解决行政院长与金融业座谈时提出的七大税制问题.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.