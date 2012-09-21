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亚洲 | 2012年 9月 21日 星期五 08:37 BJT

《台湾重要政经日程》--9月21日-12月31日

==================今日重要政经消息======================   
  9/21(五)
  -- 12:30 经济日报举办2012年大师论坛. 

  ==================近期重要政经消息====================== 
  9/24(一)
  --08:30 主计处公布8月季调失业率,上月为4.25%. 
  --16:00 经济部公布8月工业生产,上月为衰退0.02%.

  9/25(二)
  --16:10 央行公布8月M2货币总计数,上月为年增3.8%.

  10/5(五)
  -- 8:30 主计总处公布9月消费者物价指数(CPI),上月为年增3.42%.
  --16:10 央行公布9月底外汇存底,上月为3,942.26亿美元.

  10/8(一)
  --16:00 财政部公布9月进出口金额,上月出口同比衰退4.2%,进口同比减7.6%.

  10/10(三)
  --金融市场因国庆日休市一天.

  11/20(二)
   --台湾央行公布第三季经常帐和国际收支.第二季经常帐为顺差100亿美元.

  12/22(六)
  --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 

  12/31(一)
  --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.

  注: * 代表新增内容.(完)          
  
  --记者 高洁如; 审校 黄凯

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