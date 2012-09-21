《台湾重要政经日程》--9月21日-12月31日

==================今日重要政经消息====================== 9/21(五) -- 12:30 经济日报举办2012年大师论坛. ==================近期重要政经消息====================== 9/24(一) --08:30 主计处公布8月季调失业率,上月为4.25%. --16:00 经济部公布8月工业生产,上月为衰退0.02%. 9/25(二) --16:10 央行公布8月M2货币总计数,上月为年增3.8%. 10/5(五) -- 8:30 主计总处公布9月消费者物价指数(CPI),上月为年增3.42%. --16:10 央行公布9月底外汇存底,上月为3,942.26亿美元. 10/8(一) --16:00 财政部公布9月进出口金额,上月出口同比衰退4.2%,进口同比减7.6%. 10/10(三) --金融市场因国庆日休市一天. 11/20(二) --台湾央行公布第三季经常帐和国际收支.第二季经常帐为顺差100亿美元. 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 注: * 代表新增内容.(完) --记者 高洁如; 审校 黄凯