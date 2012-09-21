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亚洲 | 2012年 9月 21日 星期五 08:43 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--9月21日-9月28日

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月21日(五)

维也纳--国际原子能总署(IAEA)全体大会(最后一日).

纽约--美国纽约南区检察官Preet Bharara在全球印度企业企业会议活动发表演说.(1630)

印度孟买--2012年经济时报(Economic Times)金融管理峰会--在宏观经济充满变数之际实现融资增长和风险管理,印度央行副总裁Anand Sinha发表主旨演讲(0430).

索非亚--国际货币基金组织(IMF)代表团访问保加利亚.

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策会议记录.

9月23日(日)

墨西哥城--20国集团(G20)财长和央行副总裁会议(至9月24日).

巴勒斯坦拉马拉--欧洲央行执委科尔在拉马拉Public Finance Institute发表主旨演讲,题为从中长期角度看待欧元区危机.

9月24日(一)

墨西哥城--20国集团(G20)财长和央行副总裁会议(最后一日).

纽约--印度多名产业部长及央行副总裁在印度投资论坛发表演讲.

耶路撒冷--以色列央行公布利率决议.

伊斯坦布尔--伊斯坦布尔金融峰会(至9月25日).

罗安达--安哥拉央行召开货币政策委员会会议.

维也纳--国际原子能总署(IAEA)理事会会议.

9月25日(二)

布达佩斯--匈牙利央行议息会议.

拉巴特--摩洛哥央行理事会会议.

伊斯坦布尔--伊斯坦布尔金融峰会(最后一日).

安卡拉--土耳其央行发表9月18日货币政策委员会会议记录.

9月26日(三)

第比利斯--格鲁吉亚央行货币政策委员会会议.

9月27日(四)

雅加达--经济合作暨发展组织(OECD)启动印尼经济调查.

布拉格--捷克央行召开货币政策会议.

布加勒斯特--罗马尼亚央行召开货币政策理事会会议,并公布月报最终版本.

9月28日(五)

波哥大--哥伦比亚央行利率会议.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 白云

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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