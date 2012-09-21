《新兴市场重要经济事件预告》--9月21日-9月28日

标题新闻：新西兰1月经季调制造业PMI较上月跌2.6点，至两年最低51.6-新西兰央行/新西兰商会
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(除特别说明外,均为GMT时间)
9月21日(五)
维也纳--国际原子能总署(IAEA)全体大会(最后一日).
纽约--美国纽约南区检察官Preet Bharara在全球印度企业企业会议活动发表演说.(1630)
印度孟买--2012年经济时报(Economic Times)金融管理峰会--在宏观经济充满变数之际实现融资增长和风险管理,印度央行副总裁Anand Sinha发表主旨演讲(0430).
索非亚--国际货币基金组织(IMF)代表团访问保加利亚.
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策会议记录.
9月23日(日)
墨西哥城--20国集团(G20)财长和央行副总裁会议(至9月24日).
巴勒斯坦拉马拉--欧洲央行执委科尔在拉马拉Public Finance Institute发表主旨演讲,题为从中长期角度看待欧元区危机.
9月24日(一)
墨西哥城--20国集团(G20)财长和央行副总裁会议(最后一日).
纽约--印度多名产业部长及央行副总裁在印度投资论坛发表演讲.
耶路撒冷--以色列央行公布利率决议.
伊斯坦布尔--伊斯坦布尔金融峰会(至9月25日).
罗安达--安哥拉央行召开货币政策委员会会议.
维也纳--国际原子能总署(IAEA)理事会会议.
9月25日(二)
布达佩斯--匈牙利央行议息会议.
拉巴特--摩洛哥央行理事会会议.
伊斯坦布尔--伊斯坦布尔金融峰会(最后一日).
安卡拉--土耳其央行发表9月18日货币政策委员会会议记录.
9月26日(三)
第比利斯--格鲁吉亚央行货币政策委员会会议.
9月27日(四)
雅加达--经济合作暨发展组织(OECD)启动印尼经济调查.
布拉格--捷克央行召开货币政策会议.
布加勒斯特--罗马尼亚央行召开货币政策理事会会议,并公布月报最终版本.
9月28日(五)
波哥大--哥伦比亚央行利率会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 白云
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。