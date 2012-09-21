〔韩国汇市〕韩元因低接买盘而小涨,公债持稳

标题新闻：新西兰1月经季调制造业PMI较上月跌2.6点，至两年最低51.6-新西兰央行/新西兰商会
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路透首尔9月21日电---韩元KRW=周五盘初上涨,追随本地股市温和反弹的走势.投资人认为韩元在周四下跌0.7%之后已属超卖.
0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,119.2,上日本地收盘报1,123.1.
韩国股市.KS11上涨0.4%,报1,999.05点.
三年期公债12月期货KTBc1下跌0.02点至106.13.
0025 GMT 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,119.2 1,123.1
日圆/韩元JPYKRW=R 14.2943/3073 14.3705/775
韩国公债期货KTBc1* 106.13 106.15
韩国综合股价指数.KS11 1,999.05 1,990.33
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
--编译 李婷仪; 审校 戴素萍
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路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。