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亚洲 | 2012年 9月 21日 星期五 08:48 BJT

〔韩国汇市〕韩元因低接买盘而小涨,公债持稳

路透首尔9月21日电---韩元KRW=周五盘初上涨,追随本地股市温和反弹的走势.投资人认为韩元在周四下跌0.7%之后已属超卖.

0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,119.2,上日本地收盘报1,123.1.

韩国股市.KS11上涨0.4%,报1,999.05点.

三年期公债12月期货KTBc1下跌0.02点至106.13.

0025 GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,119.2 1,123.1

日圆/韩元JPYKRW=R 14.2943/3073 14.3705/775

韩国公债期货KTBc1* 106.13 106.15

韩国综合股价指数.KS11 1,999.05 1,990.33

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 李婷仪; 审校 戴素萍

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