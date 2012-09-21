《汇市简讯》美元/印尼卢比买气仍旺,一个月期NDF在9,600

标题新闻：新西兰1月经季调制造业PMI较上月跌2.6点，至两年最低51.6-新西兰央行/新西兰商会
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0044 GMT
* 美元/印尼卢比在9,550附近仍保持良好买气,料在9,530-9,570区间交投
* 受到本地美元流动性吃紧及无本金交割远期外汇(NDF)上涨的支撑
* 昨天境外基金持续削减空仓,因风险胃纳不佳
* 一个月期NDF隔夜报9,605-9,615,纽约盘收报9,600-9,620 (完)
--编译 李婷仪;审校 白云
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路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。