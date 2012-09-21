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亚洲 | 2012年 9月 21日 星期五 08:55 BJT

《汇市简讯》美元/印尼卢比买气仍旺,一个月期NDF在9,600

0044 GMT

* 美元/印尼卢比在9,550附近仍保持良好买气,料在9,530-9,570区间交投

* 受到本地美元流动性吃紧及无本金交割远期外汇(NDF)上涨的支撑

* 昨天境外基金持续削减空仓,因风险胃纳不佳

* 一个月期NDF隔夜报9,605-9,615,纽约盘收报9,600-9,620 (完)

--编译 李婷仪;审校 白云

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