〔台湾财政〕第四季将发行1,300亿台币公债及1,200亿国库券

芝加哥期市：CBOT大豆下跌1.7%，因巴西收割推进
今日CBOT大豆预估成交量为242,509口，豆粕为116,063口，豆油为137,254口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透台北9月21日电---台湾财政部周五表示,第四季将发行1,300亿台币公债,上季为1,250亿.第四季还将发行1,200亿台币国库券,上季为650亿.
财政部去年第四季则是发行了1,400亿台币公债以及1,050亿台币国库券.[ID:nST0403250]
若加计前三季发行的5,350亿台币公债,台湾今年公债发行额高达6,650亿台币,超越去年的6,200亿规模,再度创下历史新高纪录.
截至2012年8月底止,中央一年以上债务未偿还余额为4兆8,745亿台币.(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
今日CBOT大豆预估成交量为242,509口，豆粕为116,063口，豆油为137,254口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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