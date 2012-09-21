〔美国经济〕2020年前出口激升可望助美国增加500万制造业岗位--研究

路透波士顿9月20日电---一项新的分析显示,受助于天然气跌价,美国工厂生产力上升可望帮助提高如火车头和工厂机械等美国产品的出口,在2020年前或能因而增加多达500万个制造业岗位.

波士顿咨询公司(BCG)预定周五发表的报告指出,劳工生产力提高,页岩气产量激升而带来的能源价格下跌,未来几年将使美国出口较西欧和日本更具成本优势.

该研究预估,到2015年,这些因素将使美国平均制造业成本比德国和法国低15%,较英国和日本则分别低8%和21%.然而中国的工厂成本仍将比美国便宜7%.

BCG资深合伙人暨报告撰写者Hal Sirkin指出,在某些方面,这样的竞争差距反映了美国劳动力市场的开放性,企业可迅速增减员工以因应需求的变化.

"欧洲和日本要裁员相对较为困难,因此导致企业里有一些可能长时间根本用不到的员工."Sirkin说."美国的弹性就大得多."

研究还发现,除了增减人员容易外,薪资较低加上美国人愿意因工作而搬迁,到2015年,将使美国工厂的劳工成本比西欧和日本普遍成本低20-45%.

BCG预估,美国天然气供应过剩将使该国天然气价格较欧洲和日本低50-70%,并抑制电力成本.(完)