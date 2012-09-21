〔台湾汇市〕台币/美元收盘小升,下周逼近季底出口商卖压料沉重

* 出口商美元卖盘不断

* 央行场中双向操作

* 下周交易区间料在29.2-29.4

路透台北9月21日电---台币兑美元TWD=TP周五收升5.8分.时序逼近月底/季底,出口商的抛汇需求逐步涌现,令台币全天处于升势.且下周进入本月最后一周,出口商的卖压恐怕只增不减,交易员料台币走势稳中偏升.

汇银人士指出,上日央行会议后声明强调控制通膨重要性,且央行今日场中双向操作,并未刻意压抑台币升幅,令出口商解读台币短期或没有大幅贬值的空间,因而等不及较好的价格出现,只能在当前水准附近忍痛抛汇.

"央行场中也在卖美元调节部位,感觉上还是顺势要让台币升."一外资银行交易员说.

汇银人士指出,出口商的美元卖盘虽然强劲,但油款及部分基金的美元买单亦循序进场,有效缓和台币升幅,不过考量出口商下周或排队抛汇,加上外资仍有零星汇入,台币下周或许将重新测试29.2的波段高位.

台湾央行上日做出维持重贴现率不变的决议.交易员认为央行声明透露对国外资本流入及通膨压力上升的忧心,或令台币走势陷入进退两难的局面.

此外,台湾股市.TWII今日虽在平盘附近游走,但外资买超台股却一口气扩大到逾80亿台币.交易员解读,此前看升风险货币的外资汇入近几日并未完全汇出,在看好美元中长期仍弱势的情况下,部分陆续投入台股,部分仍停留帐上,对台币升值的看法未完全消散.

台股收涨0.35%报7,754.59点;台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股扩大买超至84.78亿台币,为连续第11日买超,累积买超金额593亿.[ID:nST0555919]

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场,美元/台币也受欧元稍早走强的影响,各天期折价稍有扩大.

展望下周,市场除预期出口商的美元卖压沉重外,近来引领亚币走势的欧元将是观察重点之一.交易员认为台湾央行虽然未曾放松干预,但也不会逆势而为,年底前市场欧元空单如有回补,亚币也将随之波动.

与台币连动性高的韩元兑美元KRW=周五反弹,收复昨日部分失地,因外资持续流入本地股市,且预计出口商将在未来几天抛售美元.[ID:nSB1790786]

亚洲新兴市场货币周五上涨,追随欧元稍早涨势,但周线大多可能收跌,因当局干预可能性和全球经济放缓让投资者保持谨慎,锁定获利.[EMRG/SGCN]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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PNDF

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美元/台币六个月期 -0.185/-0.165 -0.155/-0.135

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