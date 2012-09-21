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亚洲 | 2012年 9月 21日 星期五 09:47 BJT

《汇市简讯》美元/坡元反弹,因美元/人民币中间价较预期高

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* 美元/坡元跳升,因美元兑人民币中间价高于预期,为6.3426,上日中间价为6.3380

* 盘初美元/坡元卖压停滞,因1.2233处有来自美国帐户的许多买盘

* 有望保持1.2230-1.2280的区间,周末前美元/坡元料不会有太大波动

* 美元/坡元最新报1.2243-1.2247,目前为止的区间在1.2233-1.2250. (完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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